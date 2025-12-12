Connect with us

Uae

യു എ ഇയിൽ വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു

പ്രവാസികൾക്കും ഗുണകരമാവും

Published

Dec 12, 2025 12:21 pm |

Last Updated

Dec 12, 2025 12:21 pm

ദുബൈ|യു എ ഇ സെൻട്രൽ ബേങ്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ കുറച്ചതോടെ വായ്പാ തിരിച്ചടവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 3.90 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 3.65 ശതമാനമായാണ് കുറച്ചത്. 25 ബേസിസ് പോയിന്റിന്റെ കുറവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു എ ഇ ദിർഹം യു എസ് ഡോളറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് യു എ ഇയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ഈ വർഷം തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ നിരക്കിളവാണിത്.

നിലവിൽ മോർട്ട്‌ഗേജ് നിരക്കുകൾ 3.49 ശതമാനത്തിനും 4.75 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണ്. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്ക് ശരാശരി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വരെയാണ്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ഈ നിരക്കുകൾ ഇനിയും കുറയും. ദുബൈയിലും അബൂദബിയിലും വാടക ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പയെടുത്ത് സ്വന്തമായി വീട് വാങ്ങുന്നത് ലാഭകരമാകും. 20 ലക്ഷം ദിർഹമിന്റെ ഭവന വായ്പ നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസം 10,550 ദിർഹമാണ് തിരിച്ചടവ് വരിക. ഇത് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണെങ്കിൽ 11,700 ദിർഹമാകും.

പലിശ നിരക്കിലെ ഒരു ശതമാനം മാറ്റം പോലും പ്രതിമാസം 1,150 ദിർഹത്തിന്റെ ലാഭം നൽകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതോടെ ഈ വർഷം മൊത്തം 75 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഭവന, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ എയ്‌ബോർ നിരക്കിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കും. നിലവിൽ വായ്പയുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലേക്ക് വായ്പ മാറ്റാനുള്ള അവസരവും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

CAT 2025 ഫലം ജനുവരിയിൽ; ശതമാന സ്‌കോർ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം

Eduline

ക്ലാസ്സ് 10 സയൻസ് ചോദ്യപേപ്പറിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ

Kerala

സറണ്ടര്‍ ചെയ്ത പാസ്‌പോര്‍ട്ട് തിരികെ വേണം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് ദിലീപ്

Kerala

നിരപരാധിയാണെന്ന് പള്‍സര്‍ സുനി; കോടതിയില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് മാര്‍ട്ടിന്‍

Kerala

പ്രചരിപ്പിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യം കൊല്ലപ്പെട്ട ചിത്രപ്രിയയുടേതല്ല; പോലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ റോഡിലെ കൂറ്റന്‍ ദിശാഫലകത്തിന്റെ ലോഹപാളി ദേഹത്തേക്ക് അടര്‍ന്നുവീണു; സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന്റെ കൈപ്പത്തി അറ്റു