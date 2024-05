തെഹ്‌റാന്‍ | ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്‌റാഹീം റഈസിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്‌കാരത്തിന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി നേതൃത്വം നല്‍കി. കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടും പതിനായിരങ്ങള്‍ മയ്യത്ത് നിസ്‌കാരത്തില്‍ അണിനിരന്നു. ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട റഈസിക്കും മറ്റ് ഏഴ് പേരെയും അവസാനമായി കാണാന്‍ ഇറാന്‍ ജനത ഒഴുകിയെത്തി.

അനുസ്മരണ ചടങ്ങിന് ശേഷം റഈസിയുടെ മൃതദേഹം ജന്മനാടായ മശ്ഹദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇമാം റാസ ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറടക്കം നടക്കും. അപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഖബറടക്കത്തിനായി ജന്മനാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

Minutes ago Imam Khamenei led the funeral prayer over the bodies of President Ebrahim Raisi and his esteemed companions pic.twitter.com/eSFemTDsne

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 22, 2024