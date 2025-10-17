Connect with us

Kozhikode

ജീലാനി ഉറൂസും ഖാദിരിയ്യ ആത്മീയ സംഗമവും ഇന്ന് ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍

വൈകിട്ട് നാല് മുതല്‍ ഒമ്പത് വരെ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തും. ബറേലി ശരീഫ്, മാര്‍ഹറാ ശരീഫ്, ബദായൂന്‍ ശരീഫ്, കിച്ചൗച്ചാ ശരീഫ് തുടങ്ങിയ ഖാദിരിയ്യാ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരാണ് സംഗമത്തിനെത്തുന്നത്.

Published

Oct 17, 2025 10:09 am |

Last Updated

Oct 17, 2025 10:09 am
നോളജ് സിറ്റി|ലോക പ്രശസ്ത സൂഫിവര്യനും ഖാദിരിയ്യ സൂഫി സരണിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ശൈഖ് മുഹ്യദ്ദീന്‍ അബ്ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനി (റ) വിന്റെ അനുസ്മരണവും ഖാദിരിയ്യ ഹള്‌റയും ഇന്ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍ വെച്ച് നടക്കും. വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് രാത്രി ഒന്‍പത് വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഖാദിരിയ്യ സംഘങ്ങളുടെ സംഗമ വേദിയാകും. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഖാദിരിയ്യ സൂഫീ സരണിയെ പിന്‍തുടരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികള്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന സംഗമത്തില്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ പണ്ഡിതരും ഖാദിരിയ്യ സരണിയിലെ മശാഇഖുമാരും നേതൃത്വം നല്‍കും .
ബറേലി ശരീഫ്, മാര്‍ഹറാ ശരീഫ്, ബദായൂന്‍ ശരീഫ്, കിച്ചൗച്ചാ ശരീഫ് തുടങ്ങിയ ഖാദിരിയ്യാ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരാണ് സംഗമത്തിനെത്തുന്നത്..
വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് മുഹിയുദ്ദീന്‍ മൗലിദ് പാരായണം, മാല ആലാപനം എന്നിവയോടെയാണ് സംഗമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന ആത്മീയ സംഗമത്തില്‍ അബ്ദുല്‍ വാസിഅ് ബാഖവി കുറ്റിപ്പുറം ജീലാനി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സയ്യിദ് മുഹ്സിൻ സൈതലവി കോയ കുഞ്ചിലം സമാപന പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
തുടര്‍ന്ന്, ഖാദിരിയ്യ ഹള്റയും ആയിരങ്ങള്‍ക്കുള്ള അന്നദാനവും നടക്കും.  സയ്യിദ് ഷാഫി ബാഅലവി വളപട്ടണം, സയ്യിദ് പി.എം.എസ്  തങ്ങൾ മാലോറം, പോക്കർ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വയനാട്, അരിയാർ സാഹിബ്‌ ഇലാഹി നാഗൂർ, സയ്യിദ് നിഅ്മതുള്ള ഖാദിരി ബാംഗ്ലൂർ, മൗലാന റഹൂഫ് നൂരി റാംപൂർ, അബൂതാഹിർ ഹംദാനി ഏർവാടി,  ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി, സി.എസ് മുഹമ്മദ് ബാഖവി ചുള്ളിക്കാട് , സി പി ശാഫി സഖാഫി, സി.പി ഉബൈദുള്ള സഖാഫി സംബന്ധിക്കും.
ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി കോഴിക്കോട് ഖാളി ഹൗസില്‍ ഹെറിറ്റേജ് വാക്ക്,  സെമിനാര്‍ മുതലായവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേയും മറ്റും വിശ്വാസികളുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള ജനകീയ വിഭവ സഹകരണം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നേര്‍ച്ച ഭക്ഷണ വിതരണത്തോടെയാണ് സംഗമം അവസാനിക്കുന്നത്.
ആത്മീയ ലോകത്തെ വിശ്വവിഖ്യാത വ്യക്തിത്വമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനിയുടെ ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടുനീളെ വിവിധങ്ങളായ ആത്മീയ സംഗമങ്ങളും നേര്‍ച്ചകളുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ആത്മീയ സരണിയിലെ പ്രധാന ദിക്റുകള്‍ സംയോജിപ്പിച്ച ഖാദിരിയ്യ ഹള്റകള്‍ പ്രതിമാസം ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട്. രാജ്യത്താകമാനം ഇത്തരം മജ്ലിസുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹിലെ ആത്മീയ സംഗമം ധന്യമാകും. ഇതിനായി എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ആലുവ ചെങ്ങമനാട് ദേശം സ്വദേശിയായ 14കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Business

സ്വര്‍ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 2,840 രൂപ കൂടി

Kerala

പാലക്കാട്ടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരന്റെ മരണം; അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കന്‍ പോലീസ്, അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മൊഴി എടുക്കും

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടി സ്‌കൂള്‍ വിടാന്‍ കാരണക്കാരായവര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടിവരും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

International

ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡറായി മലയാളിയായ നഗ്മ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ നിയമിച്ചു

Kerala

മകള്‍ ഷാള്‍ ധരിച്ചുവരുന്നത് മറ്റ് കുട്ടികളില്‍ ഭയമുണ്ടാക്കും, സമാന വേഷം ധരിച്ച കന്യാസ്ത്രീകളായ അധ്യാപകര്‍ പറഞ്ഞത് മകളെ തളര്‍ത്തി; ശിരോവസ്ത്ര വിലക്ക് നേരിട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ്