Uae
റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ഐ ടി എസ് സജ്ജമായി
അഞ്ച് നിർണായക ട്രാഫിക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാൻ നിർമിത ബുദ്ധിയും തത്സമയ വീഡിയോ ഫീഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ദുബൈ|എമിറേറ്റിലുടനീളം റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്റലിജന്റ്ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം (ഐ ടി എസ്) പുറത്തിറക്കിയതായി ദുബൈ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജിറ്റെക്സ് ഗ്ലോബൽ 2025 ൽ ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പൂർണമായും സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അഞ്ച് നിർണായക ട്രാഫിക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാൻ നിർമിത ബുദ്ധിയും തത്സമയ വീഡിയോ ഫീഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഒരു ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ സംവിധാനം. അസാധാരണ വേഗതയിലും കൃത്യതയിലും ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും. വിപുലമായ സ്മാർട്ട് ഡാറ്റ വിശകലനം ഉപയോഗിക്കും. സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ റോഡ് ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുൻനിര സ്മാർട്ട്, സുരക്ഷിത നഗരമായി മാറാനുള്ള ദുബൈയുടെ സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
മുമ്പ് സ്വമേധയാ കൈകാര്യം ചെയ്ത നിരവധി ജോലികൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫീൽഡ് പ്രകടനത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം സജ്ജമാണെന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ്എൻജിനീയർ അഹ്്മദ് അൽ ഹമ്മാദി വിശദീകരിച്ചു.
റോഡിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലിലേക്ക് നയിക്കാനും ഈ മാറ്റം പോലീസ് ടീമുകളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഗതാഗത സുരക്ഷ ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന “സ്മാർട്ടും, മികച്ചതും, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷ മവുമായ’ സംവിധാനമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അഞ്ച് പ്രാഥമിക പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഐ ടി എസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടൽ, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം, അനാവശ്യമായി ഗതാഗതത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, റോഡിന്റെ മധ്യത്തിൽ അനുചിതമായോ സാധുവായ കാരണമില്ലാതെയോ നിർത്തൽ, ടെയിൽ ഗേറ്റിംഗ് (വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാത്തത്) എന്നിവ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തും.