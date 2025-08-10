Uae
ഇന്ഡിഗോ വിമാനയാത്രക്കാര്ക്ക് അബുദാബിയില് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യം ആരംഭിക്കുന്നു
അബുദാബി | ഇന്ഡിഗോ യാത്രക്കാര്ക്കായി അബുദാബിയിലും അല് ഐന് എന്നിവിടങ്ങളില് സിറ്റി ചെക്ക് സൗകര്യം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നു മൊറാഫിഖ് ഏവിയേഷന് സര്വീസസ് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 11 മുതലാണ് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് ആരംഭിക്കുക. ആദ്യ ദിവസം ചെക്ക് ഇന് നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നവര്ക്ക് സൗജന്യമായി ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് മൊറാഫിഖ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ 16 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തില് യാത്ര നടത്തുന്നവര്ക്ക് ഇനി മുതല് യാത്രയുടെ 24 മുതല് 4 മണിക്കൂര് മുന്പ് വരെ ചെക്ക് ഇന് നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് കേന്ദ്രത്തില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാഗേജുകള് ഇവിടെ നല്കി ബോര്ഡിങ് പാസ് എടുക്കുന്നവര്ക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ നീണ്ട ക്യൂവില് നില്ക്കാതെ, നേരെ എമിഗ്രെഷന് വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാനാകും എന്നതാണ് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യത്തെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതു.
അബുദാബിയില് മീന ക്രൂയിസ് ടെര്മിനലില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്സഫയിലെ ഷാബിയാ പതിനൊന്ന് , യാസ് മാളിലെ ഫെരാരി വേള്ഡ് എന്ട്രന്സ് , അല് ഐന് കുവൈറ്റാറ്റ് ലുലു മാള് എന്നിവിടങ്ങളില് രാവിലെ 10 മുതല് രാത്രി 10 മണി വരെയുമാണ് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യം നിലവിലുള്ളത്. അല് ഐന് നില് സെപ്റ്റംബര് ഒന്ന് മുതലാണ് ഇന്ഡിഗോ യാത്രക്കാര്ക്ക് സിറ്റി ചെക് ഇന് സൗകര്യം ആരംഭിക്കുക. അലൈന് കേന്ദ്രത്തില് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ സമയം ഏഴ് മണിക്കൂറാണ്.
നിലവില് എത്തിഹാദ് എയര്വെയ്സ് , എയര് അറേബ്യ, വിസ് എയര് , ഈജിപ്റ്റ് എയര് എന്നീ വിമാനങ്ങളില് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ വീടുകളില് എത്തി, ചെക്ക് ഇന് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി ബാഗേജുകള് സ്വീകരിക്കുന്ന ഹോം ചെക്ക് ഇന് ,അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജുകള് വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും വീടുകളിലേക്കോ , ഹോട്ടലുകളിലേക്കോ എത്തിക്കുന്ന ലാന്ഡ് ആന്ഡ് ലീവ് സൗകര്യവും ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് 800 6672347 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.