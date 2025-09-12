National
യു എസില് ഇന്ത്യക്കാരനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി
ഡാലസ് | അമേരിക്കയില് തര്ക്കത്തെത്തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യക്കാരനെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ഡാലസിലെ മോട്ടലില് മാനേജറായിരുന്ന ചന്ദ്ര നാഗമല്ലയ്യ (50) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് മോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരനായ യോര്ദാനിസ് കോബോസ് മാര്ട്ടിനെസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മാര്ട്ടിനെസും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയും മോട്ടലിലെ മുറി വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയില് അവിടേക്കു വന്ന നാഗമല്ലയ്യ കേടായ വാഷിങ് മെഷീന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മാര്ട്ടിനെസിനോടു പറയാന് ജീവനക്കാരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്നോടു നേരിട്ടു പറയാതെ ജീവനക്കാരി വഴി പറഞ്ഞതില് പ്രകോപിതനായ മാര്ട്ടിനെസ് നാഗമല്ലയ്യയെ കത്തിയെടുത്തു കുത്തുകയായിരുന്നു.ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് നാഗമല്ലയ്യ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാര്ട്ടിനെസ് പിന്തുടര്ന്ന് ആക്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ നാഗമല്ലയ്യയുടെ ഭാര്യയും മകനും പ്രതിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെ തള്ളിയിട്ട ശേഷം പ്രതി നാഗമല്ലയ്യയെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.