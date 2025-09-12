Kerala
കാസര്കോട് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
പരുക്കേറ്റ ഭാര്യ സിനിയെ കാസര്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കാസര്കോട് | കുറ്റിക്കോല് പുണ്യംകണ്ടത്ത് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം ഭര്ത്താവ് തൂങ്ങി മരിച്ചു. പുണ്യംകണ്ടത്ത് സ്വദേശി സുരേന്ദ്രനാണ് (49) ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. പരുക്കേറ്റ ഭാര്യ സിനിയെ കാസര്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സിനി തന്നെയാണ് ഭര്ത്താവ് ആക്രമിച്ചതായി അയല്വാസിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അറിയിച്ചത്. തുടര്ന്ന് അയല്ക്കാര് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സുരേന്ദ്രനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.സ്റ്റെയര് കെയ്സിനോടു ചേര്ന്നാണ് സുരേന്ദ്രനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
എന്നെ വോട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മോദിയോട് മാതാവ് അപേക്ഷിക്കുന്ന എഐ വീഡിയോ; കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനം
Kerala
കാസര്കോട് ഭാര്യയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച ശേഷം ഭര്ത്താവ് ജീവനൊടുക്കി
National
നേപ്പാളില് പ്രതിഷേധക്കാര് തീയിട്ട ഹോട്ടലില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കവെ യു പി സ്വദേശിനി മരിച്ചു
Kerala
വിജില് തിരോധാന കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് നിന്ന് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തി
Uae
നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനകളെ അപലപിച്ച് യു എ ഇ
National
സി പി രാധാകൃഷ്ണന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി അധികാരമേറ്റു; ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്ത് ജഗധീപ് ധന്കറും
Kerala