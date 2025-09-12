Kerala
വിജില് തിരോധാന കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് നിന്ന് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തി
അസ്ഥിഭാഗങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് നിന്ന് മൃതദേഹം കെട്ടി താഴ്ത്തിയ കല്ലുകളും കിട്ടി.
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില് വിജില് തിരോധാന കേസില് ഏഴാം ദിവസത്തെ തിരച്ചിലില് നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്. സരോവരത്ത് നടത്തുന്ന തിരച്ചിലില് വിജിലിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തി. അസ്ഥിഭാഗങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് നിന്ന് മൃതദേഹം കെട്ടി താഴ്ത്തിയ കല്ലുകളും കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഷൂ ചതുപ്പില് നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറുവര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കണ്ടെത്തല്. ഇടത്തേ കാലില് ധരിക്കുന്ന ഷൂ ആണ് ആറ് മീറ്ററോളം താഴ്ചയില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഇത് വിജിലിന്റെ ഷൂ ആണെന്നാണ് പ്രതികളായ നിഖില്, ദീപേഷ് എന്നിവര് മൊഴി നല്കിയത്. പ്രതികളുടെ പേരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തിരച്ചില് നടക്കുന്നത്. വിജിലിനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്ന് പ്രതികള് കുറ്റസമ്മതമൊഴിയില് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്താണ് ഷൂ കണ്ടെത്തിയത്. കേസില് പ്രതികളായ നിഖിലിന്റേയും ദീപേഷിന്റേയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്.
2019 മാര്ച്ച് 24നാണ് വെസ്റ്റ്ഹില് ചുങ്കം സ്വദേശി വിജിലിനെ കാണാതാവുന്നത്. അമിതമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് മരിച്ച വിജിലിന്റെ മൃതദേഹം സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് കുഴിച്ചിട്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖില്, ദീപേഷ് എന്നിവര് മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹത്തിനായി പോലീസ് തെരച്ചില് നടത്തുന്നത്. വിജിലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖിലും ദീപേഷും രഞ്ജിത്തും ആണ് കേസിലെ പ്രതികള്. രണ്ടാം പ്രതിയായ രഞ്ജിത്തിനെ ഇതുവരേയും പിടികൂടാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിജിലിന്റെ ബൈക്ക് നേരത്തെ കല്ലായി റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു.