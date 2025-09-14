Connect with us

13 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍; പാക്കിസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് വിക്കറ്റ്

Sep 14, 2025 9:35 pm |

Sep 14, 2025 9:36 pm

ദുബൈ |  ഏഷ്യാ കപ്പ് ടി20യില്‍ പാകിസ്ഥാനെ വിറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. 13 ഓവറുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോഴേയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആറു വിക്കറ്റുകള്‍ വീണു.ഓപ്പണര്‍ സയിം അയൂബ് (0), വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്( 5 പന്തില്‍ 3), ഫഖര്‍ സമാന്‍ (15 പന്തില്‍ 17), ക്യാപ്റ്റന്‍ സല്‍മാന്‍ ആഗ (12 പന്തില്‍ 3), ഹസന്‍ നവാസ് (7 പന്തില്‍ 5), മുഹമ്മദ് നവാസ് (പൂജ്യം) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് വിക്കറ്റ്

തുടക്കത്തില്‍ 6 റണ്‍സ് ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇന്നിങ്സ് നേരെയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. 10 ഓവര്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ 49 റണ്‍സ് ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടെ 4 വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായ അവര്‍ക്ക് 64ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ 5, 6 വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. . തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി പാകിസ്ഥാനെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കായി. ഓപ്പണര്‍ സയം ആയൂബിനെ ഗോള്‍ഡന്‍ ഡക്കാക്കി ഹര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം നല്‍കിയത്. പിന്നാലെ രണ്ടാം ഓവറില്‍ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെ ജസ്പ്രിത് ബുംറയും പുറത്താക്കി.ഹര്‍ദിക് എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്ത് വൈഡായി. തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ ബാറ്റ് വച്ച സയം അയൂബിനെ ജസ്പ്രിത് ബുംറ ക്യാച്ചെടുത്ത് മടക്കുകയായിരുന്നു.

