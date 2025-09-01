National
ഡല്ഹിയില് കനത്ത മഴ; ശ്രീനഗര്-ഡല്ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു
വിമാന-മെട്രോ സര്വീസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഡല്ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിരവധി വിമാനങ്ങളാണ് വൈകുന്നത്.
ന്യൂഡല്ഹി | ഡല്ഹിയില് കനത്ത മഴ വിമാന-മെട്രോ സര്വീസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. മഴയെ തുടര്ന്ന് ശ്രീനഗര്-ഡല്ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഡല്ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിരവധി വിമാനങ്ങളാണ് വൈകുന്നത്.
ദ്വാരക-നോയിഡ സെക്ടറില് മെട്രോ സര്വീസ് താറുമാറായി.
