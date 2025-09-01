Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ; ശ്രീനഗര്‍-ഡല്‍ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

വിമാന-മെട്രോ സര്‍വീസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിരവധി വിമാനങ്ങളാണ് വൈകുന്നത്.

Published

Sep 01, 2025 9:49 pm |

Last Updated

Sep 01, 2025 9:50 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ വിമാന-മെട്രോ സര്‍വീസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രീനഗര്‍-ഡല്‍ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിരവധി വിമാനങ്ങളാണ് വൈകുന്നത്.

ദ്വാരക-നോയിഡ സെക്ടറില്‍ മെട്രോ സര്‍വീസ് താറുമാറായി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

2027 സെൻസസിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും ജിയോ-ടാഗ് ചെയ്യും

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദം: ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ തള്ളി സി പി ഐ

International

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം 'ഏകപക്ഷീയ ദുരന്ത'മെന്ന് ട്രംപ്

Business

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഉന്നത പ്രതിനിധി സംഘം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനവും ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളും സന്ദര്‍ശിച്ചു

Kerala

ഒളിവില്‍ പോയ കാപ്പ കേസ് പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ; ശ്രീനഗര്‍-ഡല്‍ഹി വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം