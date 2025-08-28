Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ആറു ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
കേരള - കര്ണാടക തീരങ്ങളില് ഇന്നും ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് നാളെ വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വടക്കന് കേരളത്തിലാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.ആറു ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ല. കേരള – കര്ണാടക തീരങ്ങളില് ഇന്നും ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് നാളെ വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരള – കര്ണാടക തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.