നിസ്സഹായതയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്കോ?

പത്തു ദിവസം നീണ്ട നെഞ്ചിടിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്യം കണ്ടത് പ്രത്യാശയുടെ തിരിനാളം ജ്വലിക്കുന്ന നാല്പത്തൊന്ന് മനുഷ്യരെയാണ്. രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ദുഷ്‌കരവും സാഹസികവുമായ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശമേകുന്നതായിരന്നു ഇന്ന് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ. അസ്തമിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തരകാശി സിൽക്യാര ടണലിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളുടെ മുഖങ്ങൾ പുലർച്ചെ 3.45ഓടെ ക്യാമറയിൽ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷാദൗത്യ ക്യാമ്പിൽ വികാരഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

“ഞങ്ങൾ ഉടൻ നിങ്ങളിലേക്കെത്തുമെന്ന് ” രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വാക്ക് നൽകുന്നത് ലോകം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് വീക്ഷിച്ചു. ഇനിയങ്ങോട്ടള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ആവേശമാണ് ക്യാമ്പിൽ പകർന്നത്. വോക്കി ടോക്കികൾ ഉപയോഗിച്ച് തൊഴിലാളികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു. രക്ഷാധൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഇതെല്ലാം. ദീർഘനാളായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കാണ് വോക്കി ടോക്കികളും ക്യാമറകളും വഹിക്കുന്നത്.

തുരങ്കത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ കൂടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിനരികെ ആറിഞ്ച് പൈപ്പ് കടത്തി , ആ പൈപ്പിനുള്ളിലൂടെ അകത്തെത്തിച്ച എൻഡോസ്‌കോപി ക്യാമറയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തെത്തിച്ചത്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിയും ടണലിനുള്ളിലെ സാഹചര്യവും ദൗത്യ സംഘത്തിന് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ ക്യമാറവഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആറിഞ്ച് വ്യാസമുള്ള പൈപ്പാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ ജീവനാഡിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചുനൽകുന്നതും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതും എല്ലാം.

