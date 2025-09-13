Connect with us

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ കയര്‍പൊട്ടി; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കിണറ്റില്‍ അകപ്പെട്ട യുവാവിനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയ ശേഷം കയറില്‍ തൂങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി താഴേക്ക് വീണാണ് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചത്

Published

Sep 13, 2025 7:21 pm |

Last Updated

Sep 13, 2025 7:21 pm

കൊല്ലം |  കല്ലുവാതിക്കലില്‍ കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. കിണറ്റില്‍ അകപ്പെട്ട യുവാവിനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയ ശേഷം കയറില്‍ തൂങ്ങി മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ കയര്‍ പൊട്ടി താഴേക്ക് വീണാണ് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആയിരുന്നു സംഭവം.

ആദ്യം കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവിനെ കിണറ്റില്‍ ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും കയറില്‍ പിടിച്ച്മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് മധ്യഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍ കയര്‍ പൊട്ടി ഇരുവരും കിണറ്റിലേക്ക് വീണത്.മൃതദേഹങ്ങള്‍ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.കല്ലുവാതുക്കല്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവും മയ്യനാട് സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു യുവാവുമാണ് മരിച്ചത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നഗരത്തെ വര്‍ണാഭമാക്കി ദഫ് ഘോഷയാത്ര; അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ കയര്‍പൊട്ടി; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്റെ കുടുംബം പറയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങള്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൈയില്‍ പണമില്ല: സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയുടെ മുകളില്‍ നിന്നും ചാടി യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

മീനച്ചില്‍ ആറ്റില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു.

Kerala

സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ചന്ദന മരം മുറിച്ച് വില്‍പന നടത്താം, കോടതിയിലുള്ള വന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ രാജിയാക്കാം ;ബില്‍ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു

Kerala

ഭര്‍ത്താവിന് തന്നേക്കാള്‍ സ്‌നേഹം കുഞ്ഞിനോട്; കുഞ്ഞിന്റെ വായില്‍ ടിഷ്യു പേപ്പര്‍ തിരുകി കൊലപ്പെടുത്തി, യുവതി അറസ്റ്റില്‍