Connect with us

Kerala

വി എം വിനുവിനുവോട്ടില്ല; വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചാര്‍ത്തിയ വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു

വിനുവിന്റെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് രാജേഷ് ഡി സി സിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൗണ്‍സിലര്‍ കെ പി രാജേഷ് കുമാര്‍ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Nov 19, 2025 10:08 pm |

Last Updated

Nov 19, 2025 10:08 pm

കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ട യു ഡി എഫിന്റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി സംവിധായകന്‍ വി എം വിനുവിന്റെ വാര്‍ഡിലെ കൗണ്‍സിലര്‍ കെ പി രാജേഷ് കുമാര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു രാജിവെച്ചു.

വിനുവിന്റെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് രാജേഷ് ഡി സി സിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി അറിയിച്ച് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് രാജേഷ് കത്തു നല്‍കി. മാനസിക കാരണങ്ങളാല്‍ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരാനാകാത്ത നിലയിലാണെന്നും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാന്‍ പോലും സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പാര്‍ട്ടി നാണക്കേടിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ തറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന വാദം ഡി സി സി മുന്നോട്ടു വച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ വീഴ്ച മറികടക്കാന്‍ തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്നാണ് രാജേഷിന്റെ നിലപാട്.

വമ്പിച്ച പ്രചാരണത്തോടെ വി എം വിനുവിനെ കളത്തിലിറക്കി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഉണ്ടായ തിരിച്ചടി കോര്‍പറേഷനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോരാട്ടത്തെയാകെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വി എം വിനുവിനുവോട്ടില്ല; വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചാര്‍ത്തിയ വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു

International

തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും; കരാറുകളില്‍ ഒപ്പ്‌വച്ച് സഊദിയും യു എസും

local body election 2025

ലക്ഷദ്വീപില്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സമിതിയില്ലാതെ മൂന്നാം വര്‍ഷം

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ലീഗ് നേതാവും കോഴിക്കോട് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും അംഗവും ബിജെപിയില്‍

local body election 2025

കൂത്തുപറമ്പിൽ സഹോദരങ്ങൾ നേര്‍ക്കുനേര്‍

Kerala

ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തീര്‍ഥാടകര്‍

Ongoing News

വൈറ്റ് ഹൗസ് ഡിന്നറില്‍ ട്രംപിനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോ