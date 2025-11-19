Connect with us

Kerala

മലപ്പുറം മാറാക്കരയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗില്‍ കൂട്ടരാജി

24ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പറും ലീഗ് പ്രസിഡന്റും അടക്കം 150 ഓളം പേര്‍ ലീഗില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Published

Nov 19, 2025 11:48 pm |

Last Updated

Nov 19, 2025 11:48 pm

മലപ്പുറം | മാറാക്കരയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗില്‍ കൂട്ടരാജി. 24ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പറും ലീഗ് പ്രസിഡന്റും അടക്കം 150 ഓളം പേര്‍ ലീഗില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ലീഗില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച നിലവിലെ വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ഷംല ബഷീര്‍ സ്വാതന്ത്രയായി മത്സരിക്കും.

സി പി എമ്മില്‍ നിന്ന് വന്നയാള്‍ക്ക് സീറ്റ് നല്‍കിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കൂട്ട രാജി. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സാദിഖലി തങ്ങളെയും ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം മറികടന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയമെന്നും പാര്‍ട്ടി വിട്ടവര്‍ പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മലപ്പുറം മാറാക്കരയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗില്‍ കൂട്ടരാജി

Kerala

രാമനാട്ടുകരയില്‍ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; അക്രമി അക്ബര്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു

local body election 2025

വയനാട്ടില്‍ കോണ്‍ഗസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തെ പരിഹസിച്ച് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കുറിപ്പ്

Kerala

തൃശൂരിലും പേയ്‌മെന്റ് സീറ്റ് ആരോപണം; സനീഷ് കുമാര്‍ ജോസഫ് എം എല്‍ എ പണം പറ്റി സീറ്റ് നല്‍കിയതായി ഡി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: കേരളത്തില്‍ ഫോം വിതരണം 99 ശതമാനം; ഇതുവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ 60,344

Kerala

വി എം വിനുവിനുവോട്ടില്ല; വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചാര്‍ത്തിയ വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു

International

തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കും; കരാറുകളില്‍ ഒപ്പ്‌വച്ച് സഊദിയും യു എസും