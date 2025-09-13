Connect with us

Kerala

ഡ്രൈവിങ് ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ മാറ്റം; ജയിക്കാന്‍ 18 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയാകണം

പുതിയ സമ്പ്രദായം ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

Published

Sep 13, 2025 3:32 pm |

Last Updated

Sep 13, 2025 3:32 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈവിങ് ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ മാറ്റം.നിലവിലെ 20 ചോദ്യത്തിനു പകരം ഇനി 30 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ജയിക്കാന്‍ 18 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയാക്കണം. നേരത്തെ 12 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയായാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഓരോ ഉത്തരം മാര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ 30 സെക്കന്‍ഡുകള്‍ നല്‍കും നേരത്തെയിത് 15 സെക്കന്‍ഡ് ആയിരുന്നു. പുതിയ സമ്പ്രദായം ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

ലൈസന്‍സ് എടുക്കാന്‍ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നയാള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂള്‍ മുഖേനയാണ് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരുന്ന പുസ്തകം നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ലീഡ്സ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ഇനി മുതല്‍ ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സിലബസ് നല്‍കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റോഡ് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിവുണ്ടാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ചന്ദന മരം മുറിച്ച് വില്‍പന നടത്താം, കോടതിയിലുള്ള വന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ രാജിയാക്കാം ;ബില്‍ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു

Kerala

ഭര്‍ത്താവിന് തന്നേക്കാള്‍ സ്‌നേഹം കുഞ്ഞിനോട്; കുഞ്ഞിന്റെ വായില്‍ ടിഷ്യു പേപ്പര്‍ തിരുകി കൊലപ്പെടുത്തി, യുവതി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി

Kerala

'തിരുവസന്തം 1500'; കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ മെഗാ ക്വിസ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

ഡ്രൈവിങ് ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ മാറ്റം; ജയിക്കാന്‍ 18 ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയാകണം

Gulf

ആർ എസ് സി മീലാദ് കോണ്‍ക്ലേവ് നാളെ ഈജിപ്‌തിൽ

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്റെ മരുമകള്‍ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു