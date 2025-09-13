Kerala
ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി
രണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലും ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകീട്ടോടെ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണി.
തിരുവനന്തപുരം | ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇമെയില് വഴി ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്.
രണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലും ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകീട്ടോടെ സ്ഫോടനമുണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണി. ഇതേത്തുടര്ന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഉള്പ്പെടെ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. വ്യാജസന്ദേശമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ചന്ദന മരം മുറിച്ച് വില്പന നടത്താം, കോടതിയിലുള്ള വന കുറ്റകൃത്യങ്ങള് രാജിയാക്കാം ;ബില് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു
Kerala
ഭര്ത്താവിന് തന്നേക്കാള് സ്നേഹം കുഞ്ഞിനോട്; കുഞ്ഞിന്റെ വായില് ടിഷ്യു പേപ്പര് തിരുകി കൊലപ്പെടുത്തി, യുവതി അറസ്റ്റില്
Kerala
ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്രത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി
Kerala
'തിരുവസന്തം 1500'; കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഓണ്ലൈന് മെഗാ ക്വിസ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
ഡ്രൈവിങ് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റില് മാറ്റം; ജയിക്കാന് 18 ഉത്തരങ്ങള് ശരിയാകണം
Gulf
ആർ എസ് സി മീലാദ് കോണ്ക്ലേവ് നാളെ ഈജിപ്തിൽ
Kerala