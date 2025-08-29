Ongoing News
ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സ്വബീഹ് നൂറാനി മെമ്മോറിയൽ അഖില കേരള പുസ്തക പഠന മത്സരം
മലൈബാർ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ' എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മത്സരം
പൂനൂർ | ജാമിഅ മദീനതുന്നൂർ മൗലിദുന്നബി ക്യാമ്പയിൻ അന്നൂർ 1500ൻ്റെ ഭാഗമായി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സ്വബീഹ് നൂറാനി മെമ്മോറിയൽ അഖിലകേരള പുസ്തക പഠന മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. മലൈബാർ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാസിത് ഹംസ നൂറാനിയുടെ ‘നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മത്സരം.
പുസ്തകത്തിൻറെ വിശകലനാത്മക വായനയോടൊപ്പം ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്ന പഠനമാണ് മത്സരത്തിന് പരിഗണിക്കുക. 1. ഹദീസ് വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ, 2. ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഹദീസ് ചരിത്രം, 3. മലബാറിന്റെ ഹദീസ് പാരമ്പര്യം, 4. മിശ്കാത്തുൽ മസ്വാബീഹ്: ഉള്ളടക്കവും സവിശേഷതയും, 5. മിർആത്തുൽ മഫാതീഹ് ശൈലിയും പ്രതിപാദ്യവും.
മത്സരത്തിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം 5555, 3333, 2222 രൂപയും പ്രശസ്തി ഫലകവും സമ്മാനിക്കും. രചനകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അടുത്ത മാസം 25. രജിസ്ട്രേഷൻ: 8078124323.