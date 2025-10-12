Kerala
അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മദ്യലഹരിയില് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി
ഒഡീഷ സ്വദേശി പ്രിന്റു (18) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ധരംബീര് സിംഗ് എന്നയാളാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്.
തൃശൂര് | തൃശൂരിലെ കുന്നംകുളത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഒഡീഷ സ്വദേശി പ്രിന്റു (18) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ധരംബീര് സിംഗ് എന്നയാളാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. മദ്യലഹരിയില് ബിയര് കുപ്പി കൊണ്ട് പ്രിന്റുവിനെ ധരംബീര് സിംഗ് കുത്തുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തില് നാലുപേരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ഒരാള്ക്കായി തിരച്ചില് നടന്നുവരികയാണ്.
