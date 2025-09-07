Kerala
പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണു പരുക്കേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു
അസം സ്വദേശി അബ്ദുല് അസിം (25) ആണ് മരിച്ചത്.
കോട്ടയം | ഈരാറ്റുപേട്ടയില് പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണ് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. അസം സ്വദേശി അബ്ദുല് അസിം (25) ആണ് മരിച്ചത്.
ആറു ദിവസമായി കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജില് അത്യാസന്ന നിലയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് മേല്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലും സ്വന്തമാക്കാന് വര്ഗീയ ശക്തികള് ശ്രമിക്കുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala
പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണു പരുക്കേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു
Kerala
കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി
Uae
വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത്തിനെതിരെ കര്ശന നടപടി
National
ജി എസ് ടി പരിഷ്ക്കരണം: പരാതികള് പരിഹരിക്കാന് യോഗം വിളിച്ച് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി
Uae
യു എ ഇ സ്കൂളുകളില് ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിച്ചു; വിദ്യാര്ഥികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം
National