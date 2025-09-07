Connect with us

Kerala

പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണു പരുക്കേറ്റ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു

അസം സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ അസിം (25) ആണ് മരിച്ചത്.

കോട്ടയം | ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ പെയിന്റ് ജോലിക്കിടെ വീണ് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. അസം സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ അസിം (25) ആണ് മരിച്ചത്.

ആറു ദിവസമായി കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ അത്യാസന്ന നിലയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് മേല്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

 

