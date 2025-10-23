Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും; ഒമ്പതു ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

മലയോര മേഖലകളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Published

Oct 23, 2025 8:34 am |

Last Updated

Oct 23, 2025 8:34 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഒമ്പതു ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയോര മേഖലകളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയുമുണ്ടാവും.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലും വടക്കന്‍ കേരളത്തിലും മഴ ശക്തമായേക്കും. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.

ശക്തമായ കാറ്റിനും കടല്‍ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേരള കര്‍ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ മീന്‍പിടിത്തത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സിഗ്മാ ഗാങിലെ നാല് കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്‍ മരിച്ച സംഭവം: ഐസി ബാലകൃഷ്ണന്‍ എംഎല്‍എ ഒന്നാംപ്രതി, പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജിനെ വിമര്‍ശിച്ച സിപിഎം നേതാവ് പി ജെ ജോണ്‍സണ്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു; കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും; ഒമ്പതു ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തള്ളിനീക്കിയ സംഭവത്തില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്ല

Kerala

മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റില്‍

Kerala

എറണാകുളം ദര്‍ബാര്‍ ഹാള്‍ ആര്‍ട്ട് ഗാലറിയില്‍ കലാസൃഷ്ടികള്‍ കീറി നശിപ്പിച്ചു