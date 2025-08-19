Kerala
ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയില് ചാടിയ സംഭവം; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തും
അന്വേഷണ സംഘം ഉന്നത ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കം മൊഴിയെടുക്കും.
കണ്ണൂര്| സൗമ്യ വധക്കേസ് പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയില് ചാടി സംഭവം അന്വേഷിക്കാന് നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തും. ജസ്റ്റിസ് സി എന് രാമചന്ദന്, മുന് ഡിജിപി ജേക്കബ്ബ് പുന്നൂസ് എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘം. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതാണ് സന്ദര്ശനം. അന്വേഷണ സംഘം ഉന്നത ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടക്കം മൊഴിയെടുക്കും.
ഗോവിന്ദച്ചാമി കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് നിന്നാണ് ചാടിയത്. ഇത് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് നിര്ദേശം നല്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ആറു മണിക്കൂര് നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ പിടികൂടിയത്. തളാപ്പിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലെ കിണറ്റില് നിന്നാണ് ഗോവിന്ദചാമി പിടിയിലായത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വിയ്യൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് സഹതടവുകാര് തമ്മില് തല്ല്; ആലുവയില് അഞ്ചുവയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അസഫാക്ക് ആലത്തിന് തലയ്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
കാസര്ഗോഡ് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കര്ണപടം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച സംഭവം; ഹെഡ്മാസ്റ്റര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസ്; റാപ്പര് വേടന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
Kerala
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തരുത്; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെ വകുപ്പ് മേധാവിമാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരും; മൂന്ന് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
Kerala
ഗോവിന്ദച്ചാമി ജയില് ചാടിയ സംഭവം; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തും
From the print