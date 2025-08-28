Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന; പവന് 120 രൂപ ഉയര്ന്നു
ഇന്ന് ഒരു പവന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 75,240 രൂപയാണ്.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപയാണ് ഉയര്ന്നത്. ഇന്നലെ 280 രൂപ കൂടിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 75,240 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് സ്വര്ണത്തിന് കൂടിയത് 800 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ, 14 ദിവസങ്ങള്ക്കുശേഷമാണ് സ്വര്ണവില 75000 കടന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 9405 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 7720 രൂപയാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയില് മാറ്റമില്ല . ഒരു ഗ്രാം 916 ഹാള്മാര്ക്ക് വെള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ വില 126 രൂപയാണ്.
