ഗസ്സ ചിരിച്ചു; ആഹ്ലാദത്തേരിലേറി ജനം തെരുവില്‍

ടെല്‍ അവീവ് | ഏറെ കാലത്തെ ഇസ്‌റാഈല്‍ നരനായാട്ടിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ ഗസ്സയിലെങ്ങും അഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങള്‍. ജനം തെരുവിലിറങ്ങി ആഘോഷപ്രകടനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. മാനുഷിക സഹായവുമായി 4,000 ട്രക്കുകള്‍ ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫലസ്തീന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥി ഏജന്‍സിയായ യു എന്‍ ആര്‍ ഡബ്ല്യു എ അറിയിച്ചു.

ആദ്യ ദിവസം മോചിപ്പിക്കേണ്ട ബന്ദികളുടെ പട്ടിക ഹമാസ് പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് 15 മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് താത്ക്കാലിക വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. റോമി ഗോനെന്‍, എമിലി ഡാമാരി, ഡോരോണ്‍ സ്റ്റെയിന്‍ബ്രെച്ചര്‍ എന്നിവരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഹമാസ് അറിയിച്ചത്.

15 months of Israel’s war have left most of Gaza’s buildings and landscape in ruins. Here are the numbers behind the destruction. pic.twitter.com/FTPHUakzQP

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2025