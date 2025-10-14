Kerala
കുന്നംകുളം മുന് എംഎല്എ ബാബു എം പാലിശേരി അന്തരിച്ചു
പാര്ക്കിസണ്സ് രോഗത്തെ തുടര്ന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
തൃശ്ശൂര്|സി പി ഐ എം നേതാവും മുന് കുന്നംകുളം എം എല് എ യുമായ ബാബു എം പാലിശ്ശേരി (67) അന്തരിച്ചു. പാര്ക്കിസണ്സ് രോഗത്തെ തുടര്ന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് കടുത്ത ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് കുന്നംകുളം യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അന്ത്യം. ബാബു എം പാലിശേരി 2006, 2011 കാലഘട്ടങ്ങളില് കുന്നംകുളം എംഎല്എ ആയിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ സമാധാനം ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു? യുഎസിനോട് ഇറാൻ
Kerala
കൊല്ലത്ത് മത്സ്യം വില കുറച്ച് വിറ്റതിന് കച്ചവടക്കാരന് മര്ദനം; പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Business
ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ എ ഐ ഹബ് വിശാഖപട്ടണത്ത്; 15 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് സുന്ദർ പിച്ചൈ
Kerala
കുന്നംകുളം മുന് എംഎല്എ ബാബു എം പാലിശേരി അന്തരിച്ചു
Kerala
പാലിയേക്കര ടോള് വിലക്ക് തുടരും; നിരക്ക് കുറക്കാന് തീരുമാനമെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില്
Kerala
വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് ഇനങ്ങളിലായി ലഭിച്ച സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു; ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
Kerala