Kerala
ആദ്യ ബലാത്സംഗക്കേസ്: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് തുടരും, മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി
രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയതിനെതിരെ സര്ക്കാര് നല്കിയ അപ്പീലും പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി.
കൊച്ചി| രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗക്കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് രാഹുല് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആദ്യത്തെ പരാതിയില് വിശദമായ വാദം കേള്ക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാല് വ്യാഴാഴ്ച്ച പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്രിസ്മസ് അവധിക്കായി കോടതി അടക്കുകയാണ്. ജനുവരി ആദ്യവാരത്തിലായിരിക്കും കോടതി തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുക.
അതേസമയം, കേസില് രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരും. രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയതിനെതിരെ സര്ക്കാര് നല്കിയ അപ്പീലും പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി. ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. മറുപടി നല്കാന് സമയം വേണമെന്ന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അഭിഭാഷകന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് ക്രിസ്മസ് അവധിക്കുശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്ന് സിംഗിള് ബെഞ്ച് അറിയിച്ചത്.