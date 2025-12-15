Kerala
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; സ്പെഷ്യല് എസ്ഐയും നടനുമായ പി ശിവദാസനെതിരെ കേസ്
മട്ടന്നൂര് പോലീസാണ് ശിവദാസനെതിരെ കേസെടുത്തത്
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് പോലീസുകാരനെതിരെ കേസ്. സ്പെഷ്യല് എസ്ഐയും സിനിമാതാരവുമായ പി ശിവദാസനെതിരെയാണ് കേസ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എടയന്നൂരിലുണ്ടായ അപകടത്തില് മട്ടന്നൂര് പോലീസാണ് ശിവദാസനെതിരെ കേസെടുത്തത്.
ദിലീഷ് പോത്തന് സംവിധാനം ചെയ്ത തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പി ശിവദാസ് ചലച്ചിത്രരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടര്ന്ന് ഓട്ടര്ഷ, ആന്ഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന് , ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; സ്പെഷ്യല് എസ്ഐയും നടനുമായ പി ശിവദാസനെതിരെ കേസ്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യമില്ല, ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും മുരാരി ബാബുവും വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയില്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസില് അപ്പീല് പരിഗണിക്കുക ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്കുശേഷം; ആദ്യ കേസില് ഇന്ന് വിശദമായ വാദം കേള്ക്കും
Kerala
പാനൂരില് വടിവാള് സംഘം അക്രമം നടത്തിയ സംഭവം; അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റില്
Kerala
വോട്ടിനു വേണ്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പില് കാഴ്ചവെക്കരുത്; ലീഗിനെതിരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്ശവുമായി സിപിഎം നേതാവ്
Kerala
നടന് ദിലീപിന്റെ സിനിമ പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു; കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് പ്രതിഷേധം
National