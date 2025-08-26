Connect with us

Alappuzha

പിതാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; മക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പുതിയകാവ് സ്വദേശികളും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുമായ അഖില്‍, നിഖില്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 75കാരനായ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായത്.

Published

Aug 26, 2025 12:33 am |

Last Updated

Aug 26, 2025 12:33 am

ആലപ്പുഴ | ചേര്‍ത്തലയില്‍ പിതാവിനെ മക്കള്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഇതിനു പിന്നാലെ മക്കളെ പട്ടണക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പുതിയകാവ് സ്വദേശികളും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുമായ അഖില്‍, നിഖില്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 75കാരനായ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍.

അഖില്‍ പിതാവിനെ മര്‍ദിക്കുകയും നിഖില്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Alappuzha

പിതാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; മക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Alappuzha

രാസലഹരി: കഴക്കൂട്ടത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമായി മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പൂജ നടത്തിയിട്ടും ബാധ ഒഴിഞ്ഞില്ല; പൂജാരിയെ മൂന്നുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചു

Uae

അംഗോളയിലേക്ക് എട്ട് ലക്ഷം ഡോസ് അവശ്യ മരുന്നുകള്‍; കൈത്താങ്ങായി ബുര്‍ജീല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്സ്-എ ഡി പോര്‍ട്‌സ് മാരിടൈം മെഡിക്കല്‍ സംരംഭം 'ഡോക്ടൂര്‍'

Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ പാഴ്‌സല്‍ ലോറി മറ്റ് വാഹനങ്ങളില്‍ ഇടിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്, വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

Kerala

ഓണം: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് 4,500 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു, 20,000 അഡ്വാന്‍സ്

Kerala

ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ ദിനാചരണം: കാമ്പയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകാം