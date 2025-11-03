Connect with us

Kerala

ശബരിനാഥനല്ല സതീശന്‍ മത്സരിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിക്കാനാകില്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപി ധാരണയുണ്ടെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി

Published

Nov 03, 2025 11:27 am |

Last Updated

Nov 03, 2025 11:27 am

കണ്ണൂര്‍ |  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങും മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടിയെ പരിഹസിച്ച് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. ശബരിനാഥനെ ഇറക്കിയാലും വി ഡി സതീശന്‍ തന്നെ മത്സരിച്ചാലും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപി ധാരണയുണ്ടെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി ആരോപിച്ചു. ആ ധൈര്യത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ ദയനീയ പ്രകടനമാകും യുഡിഎഫിന്റേതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Uae

സൈക്കിൾ ട്രാക്കായി ശൈഖ് സായിദ് റോഡ്

Kerala

പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം; കെ എസ് ആര്‍ ടി സിക്ക് 74.34 കോടി കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്

Kerala

ഫറോക്കില്‍ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു; പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സിമന്റ് ലോറി വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം

Kerala

ശബരിനാഥനല്ല സതീശന്‍ മത്സരിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിടിക്കാനാകില്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

ഏരൂരില്‍ വൃദ്ധസദനത്തില്‍ കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധികയ്ക്ക് മര്‍ദനം; വാരിയെല്ലിന് പൊട്ടല്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സംഘാടന മികവ് ഒരാളുടെ മാത്രം മിടുക്കല്ല; പ്രേംകുമാറിനെ മാറ്റുന്നത് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്: മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍