കുല്ഗാമില് സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മില് ഏറ്റ്മുട്ടല്; സൈനികന് പരുക്കേറ്റു
തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടല് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്
ശ്രീനഗര് | ജജമ്മു കശ്മീരിലെ കുല്ഗാം ജില്ലയില് സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടല്. സംഭവത്തില് ഒരു സൈനികന് പരുക്കേറ്റു. ഗുദാറിലെ വനമേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് നടക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീര് പോലീസ്, പട്ടാളം, സിആര്പിഎഫ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് ഭീകരവാദവിരുദ്ധ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെത്തിയത്.
തിരച്ചില് നടത്തുന്നതിനിടെ ഭീകരര് സൈനികര്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടല് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. രണ്ട് ഭീകരവാദികള് വനത്തില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.പരുക്കേറ്റ സൈനികനെ എയര്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീനഗറിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
