Kerala
മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ബൈക്കിലിടിച്ച് ദമ്പതികള് മരിച്ചു
സിദ്ദിഖ്, ഭാര്യ റീസ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
മലപ്പുറം| മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ബൈക്കിലിടിച്ച് ദമ്പതികള് മരിച്ചു. സിദ്ദിഖ്, ഭാര്യ റീസ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
തിരുനാവായ ചന്ദനക്കാവ് ഇക്ബാല് നഗറില് ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ദമ്പതികള് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള് പുത്തനത്താണിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ടിപി കേസ് പ്രതികള്ക്കായി ജയില് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കത്തയച്ച നടപടി അസാധാരണവും നിഗൂഢതയുള്ളതും; കെകെ രമ
Kerala
അടുത്ത വര്ഷത്തെ കായികമേള കണ്ണൂരില്; മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
മലപ്പുറത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് ബൈക്കിലിടിച്ച് ദമ്പതികള് മരിച്ചു
Kerala
വയനാട് കമ്പളക്കാട് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
Kerala
സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായികമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം
Kerala
ഡിജിറ്റല്, സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്സലര് നിയമന നടപടികള് വൈകും; റിപ്പോര്ട്ട്
Kerala