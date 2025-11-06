Connect with us

Kozhikode

നാടക സ്‌ക്രിപ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിച്ച്‌ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍

45 മിനുട്ടില്‍ കുറയാത്തതും ഒരുമണിക്കൂറില്‍ കവിയാത്തതുമായിരിക്കണം. ഇതേവരെ അവതരിപ്പിക്കാത്തതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായിരിക്കണം.

Published

Nov 06, 2025 10:21 pm |

Last Updated

Nov 06, 2025 10:21 pm

കോഴിക്കോട് | ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ ജില്ലയിലെ ലൈബ്രറികളില്‍ നിന്ന് പുതിയ നാടകങ്ങളുടെ സ്‌ക്രിപ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 45 മിനുട്ടില്‍ കുറയാത്തതും ഒരുമണിക്കൂറില്‍ കവിയാത്തതുമായിരിക്കണം. ഇതേവരെ അവതരിപ്പിക്കാത്തതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല നാടക മത്സരത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കു വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സൃഷ്ടികള്‍ നവംബര്‍ 20നു മുമ്പായി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ ഓഫീസില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം.

സെക്രട്ടറി, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ ഓഫീസ്, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ബില്‍ഡിങ്, കോഴിക്കോട്- 673001. ഫോണ്‍: 0495 2724109, മൊബൈല്‍: 9446668751, 9946252959.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മതപരിവര്‍ത്തന ആരോപണം; മധ്യപ്രദേശില്‍ അറസ്റ്റിലായ മലയാളി വൈദികന് ജാമ്യം

Kerala

സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലേക്ക് കാറോടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവം; പതിനാറുകാരനെതിരെ കേസ്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍: മൂന്നാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുന്‍ തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍ കെ എസ് ബൈജു അറസ്റ്റില്‍

Kannur

ചിക്മംഗളൂരില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

National

ട്വൻ്റി 20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയിലെ വേദികൾ അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, മുംബൈ

National

ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടതു സഖ്യത്തിന് വന്‍ വിജയം