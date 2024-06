ഹൈദരാബാദ് | ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സ് ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഓടുന്ന ബസിനടിയില്‍ കിടന്ന് യുവാവ്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ യുവാവിനും റീല്‍സ് ചിത്രീകരിച്ചവര്‍ക്കെതിരെയും വ്യാപക പ്രതിഷേധം.ഹൈദരാബാദിലെ യൂസുഫ്ഗുഡ റോഡില്‍ ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.

യുവാവ് ഓടുന്ന ബസിന് മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ബസിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതും ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് യുവാവ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ നിന്നാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. റീല്‍സ് ചിത്രീകരിച്ച യുവാവിനെ ഇതുവരെ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ മൂന്നുപേര്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുവാവിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പിടികൂടാനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

In a bid to make #reel, a youngster risked his life by doing dangerous stunt by suddenly laying on road in front of a running bus in #Hyderabad. The stunt video is now going viral on #SocialMedia, triggering outrage among netizens pic.twitter.com/5bD2XQuEAT

