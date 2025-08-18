Connect with us

Kerala

23കാരിയുടെ മരണം: ആണ്‍ സുഹൃത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

പിടികൂടിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്

Published

Aug 18, 2025 12:49 pm |

Last Updated

Aug 18, 2025 12:49 pm

കോതമംഗലം | കോതമംഗലത്ത് 23കാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ ആണ്‍സുഹൃത്ത് റമീസിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. റമീസിൻ്റെ പിതാവ് റഹീം, മാതാവ് ശരീഫ എന്നിവരെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. യുവതിയുടെ മരണത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും ഒളിവില്‍ പോയിരുന്നു. ഇരുവരെയും ഉടന്‍ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.

കേസില്‍ റഹീം രണ്ടാം പ്രതിയും മാതാവ് ശരീഫ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. റമീസാണ് ഒന്നാം പ്രതി. കോതമംഗലം കറുകടം ഞാഞ്ഞൂള്‍മല നഗറില്‍ കടിഞ്ഞുമ്മേല്‍ പരേതനായ എല്‍ദോസിന്റെ മകളായ സോനയെ ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നിനാണ് വീട്ടില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് സോന എഴുതിയ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍ റമീസിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

റമീസും കുടുംബവും മതം മാറാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പേരില്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതായും സോന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സിപിഎമ്മിലെ പരാതി ചോര്‍ച്ച വിവാദം; അസംബന്ധങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

പ്രണയം നിരസിച്ചപെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്രോള്‍ ബോംബ് എറിഞ്ഞു; രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ പെട്രോള്‍ ബോംബെറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

മോശം റോഡുകള്‍ക്ക് ടോള്‍ എന്തിന്, 150 രൂപ ഈടാക്കുന്നതെന്തിന്; രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

പ്രമുഖ സംവിധായകന്‍ നിസാര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ നേരിടും; മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Uae

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്: 11 ദിർഹമിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് 7,000 ദിർഹം നഷ്ടം