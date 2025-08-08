Connect with us

Kerala

സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തിന് സഹായം ചെയ്തു; കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചുവിട്ടു

അനീഷിനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മീഷണര്‍ ഉത്തരവിറക്കി

Published

Aug 08, 2025 8:04 pm |

Last Updated

Aug 08, 2025 8:04 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തിന് സഹായം ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുളള സ്വര്‍ണക്കളളക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതിനാണ് നടപടി. കസ്റ്റംസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കെഎ അനീഷിനെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മീഷണറുടെതാണ് നടപടി.

അനീഷിനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മീഷണര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി 2023ല്‍ നാലരക്കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്താന്‍ ഒത്താശ ചെയ്ത കേസില്‍ ഇയാള്‍ പിടിയിലായിരുന്നു. അനീഷ് 80 കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിനല്‍കിയതായി ഡിആര്‍ഐക്ക് മൊഴി ലഭിച്ചിരുന്നു. സസ്പെഷനിലായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സര്‍വീസില്‍ തിരികെ കയറിയിരുന്നു.അന്വേഷണത്തില്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്വര്‍ണം ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി കടത്താന്‍ ശ്രമം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പത്താംക്ലാസുകാരനെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ ട്യൂഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൊലക്കേസില്‍ അച്ഛന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മകനെ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

Kerala

ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീട് പുതുക്കാനുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം നിരസിച്ച് നാട്ടിക എം എല്‍ എ

Kerala

ദേശീയപാതാ നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണം; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി റിയാസിൻ്റെ നിർദേശം

Kerala

സ്വര്‍ണക്കള്ളക്കടത്തിന് സഹായം ചെയ്തു; കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിരിച്ചുവിട്ടു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഷവര്‍മ വില്‍പന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കി; 60 കിലോ പഴകിയ മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു