Ongoing News
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം; പിഎംഎ സലാം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സിപിഎം
ലീഗിന്റെ സാംസ്കാരിക അപചയമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായത്
മലപ്പുറം | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം കേരളീയ സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സിപിഎം. പിഎംഎ സലാമിന്റെ നടപടി തരംതാണതും രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകള് പാലിക്കാത്തതുമാണെന്ന് സിപിഎം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രസ്താവനയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രീയ വിമര്ശങ്ങള്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോള് മോശം പരാമര്ശങ്ങളിലൂടെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് വ്യാമോഹമാണ്. അനുകരണീയമല്ലാത്ത മാതൃകയാണ് പി എം എ സലാമില് നിന്നുണ്ടായത്. ലീഗിന്റെ സാംസ്കാരിക അപചയമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായത്. സലാമിന്റെ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ ലോക്കല് കേന്ദ്രങ്ങളില് സിപിഐ എം പ്രതിഷേധ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില് ഒപ്പുവെച്ചത് പരാമര്ശിച്ചായിരുന്നു പിഎംഎ സലാമിന്റെ അധിക്ഷേപം. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആണും പെണ്ണുംകെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണ് പിഎം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടത്. ഒന്നുകില് മുഖ്യമന്ത്രി ആണോ, അല്ലെങ്കില് പെണ്ണോ ആകണം. ഇത് രണ്ടുംഅല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ അപമാനമെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ന് മലപ്പുറം വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തില് സലാം പറഞ്ഞത്.