Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സര്ക്കാരിനുമെതിരെ കലാപത്തിന് ഗൂഢാലോചന; സ്വപ്ന സുരേഷിനും പി സിജോര്ജിനുമെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം
കെ ടി ജലീല് നല്കിയ പരാതിയില് എടുത്ത കേസില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം കോടതിയില് നല്കി
തിരുവനന്തപുരം | മുന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീല് നല്കിയ പരാതിയില് നയതന്ത്ര സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനും ബി ജെ പി നേതാവ് പി സിജോര്ജിനുമെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സര്ക്കാരിനുമെതിരെ കലാപത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്വര്ണക്കടത്തു സംഘവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്താന് ശ്രമം നടത്തിയെന്നും പറയുന്നു. കെ ടി ജലീല് നല്കിയ പരാതിയില് എടുത്ത കേസില് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം കോടതിയില് നല്കി.
