Connect with us

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സര്‍ക്കാരിനുമെതിരെ കലാപത്തിന് ഗൂഢാലോചന; സ്വപ്‌ന സുരേഷിനും പി സിജോര്‍ജിനുമെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം

കെ ടി ജലീല്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ എടുത്ത കേസില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം കോടതിയില്‍ നല്‍കി

Published

Aug 25, 2025 8:28 am |

Last Updated

Aug 25, 2025 8:28 am

തിരുവനന്തപുരം | മുന്‍ മന്ത്രി കെ ടി ജലീല്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നയതന്ത്ര സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷിനും ബി ജെ പി നേതാവ് പി സിജോര്‍ജിനുമെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സര്‍ക്കാരിനുമെതിരെ കലാപത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്വര്‍ണക്കടത്തു സംഘവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്താന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെന്നും പറയുന്നു. കെ ടി ജലീല്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ എടുത്ത കേസില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം കോടതിയില്‍ നല്‍കി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാര്‍ട്ടി പുറന്തള്ളിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എം എല്‍ എ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം: കെ മുരളീധരന്‍

Uae

വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ഒന്നിലേക്കുള്ള പാലം വീതി കൂട്ടും

Uae

സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫീസ് തിരികെ നൽകണം

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോര് കനക്കുന്നു; ചാണ്ടി ഉമ്മനും രംഗത്ത്

Uae

യു എ ഇയിൽ വിദ്യാലയ വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ ലോറിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു