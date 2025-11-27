Connect with us

local body election 2025

കൽപകഞ്ചേരി കള്ള ഒപ്പിട്ട ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ പരാതി

സ്ഥാനാർഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വളവന്നൂർ കരുവാൻ പറമ്പിൽ ബാലനാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത്.

Published

Nov 27, 2025 5:31 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:31 pm

കൽപകഞ്ചേരി | നിർദേശകന്റെ കള്ള ഒപ്പിട്ട് വളവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകി. സ്ഥാനാർഥിത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വളവന്നൂർ കരുവാൻ പറമ്പിൽ ബാലനാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത്.

വളവന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് 20-ാം വാർഡ് കുറുക്കോളിൽ മത്സരിക്കുന്ന എൻ സുരേഷ് ബാബുവാണ് തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ കള്ള ഒപ്പിട്ട് പിന്താങ്ങുന്നതായി വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ആദർശത്തെയും അംഗീകരിക്കാത്ത തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് വലിയ മനോവിഷമവും പ്രയാസവും അപമാനവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും കുറ്റവാളിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബാലൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

Aksharam Education

ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് യോഗ പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കു

Aksharam Education

കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം

Kerala

ഡിവൈ എസ് പിക്ക് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ; ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി ഐയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

National

വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ്; എസ് എം എസും ഇമെയിലും അയക്കും

Saudi Arabia

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ജുമാദുൽ-അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഉംറ നിർവഹിച്ചു