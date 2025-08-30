Connect with us

Kerala

റിസോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ 60 ലക്ഷം തട്ടി; ചിലന്തി ജയശ്രി അറസ്റ്റില്‍

തൃശൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, പാലക്കാട് കോട്ടായി, വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷന്‍ പരിധികളിലായി 9 തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലും ഒരു അടിപിടി കേസിലും പ്രതിയാണിവര്‍

Published

Aug 30, 2025 10:59 pm |

Last Updated

Aug 30, 2025 10:59 pm

തൃശൂര്‍  | തിരുവില്വാമലയില്‍ റിസോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ 60 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍ ചിലന്തി ജയശ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരന്തരപ്പിള്ളി വേലൂപ്പാടം സ്വദേശി കുറുവത്ത് വീട്ടില്‍ ജയശ്രി (61) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആയുര്‍ റിവര്‍ വ്യൂ റിസോര്‍ട്ട് എന്ന പേരില്‍ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ സാമ്പത്തിക ലാഭം നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു പുത്തന്‍ചിറ സ്വദേശിയെയാണ് ജയശ്രീ കബളിപ്പിച്ചത്.

2022 ജനുവരി 28നു പുത്തന്‍ചിറ സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇവര്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് അക്കൗണ്ട് വഴിയും നേരിട്ടും 50 ലക്ഷം കൂടി വാങ്ങി. ആകെ 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് കേസ്. 2024 മാര്‍ച്ച് 16നാണ് മാള പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. തൃശൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, പാലക്കാട് കോട്ടായി, വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷന്‍ പരിധികളിലായി 9 തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലും ഒരു അടിപിടി കേസിലും പ്രതിയാണിവര്‍ എന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മലപ്പുറത്ത് യുവാവ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും വീണ് മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ച സംഭവം; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

റിസോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ 60 ലക്ഷം തട്ടി; ചിലന്തി ജയശ്രി അറസ്റ്റില്‍

Ongoing News

കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും ബി അശോകിനെ നീക്കി;ടിങ്കു ബിസ്വാളിന് പകരം ചുമതല

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നത് കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങള്‍; സംരക്ഷണമൊരുക്കും: അടൂര്‍ പ്രകാശ് എംപി

Kerala

ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അപകട യാത്ര; ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കി

Kerala

സി കെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്‍ ഡി എ വിട്ടു