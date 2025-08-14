Kerala
വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി ചെന്താമര
തന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ച ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന്
പാലക്കാട് | നിരവധി കൊലക്കേസുകളിലെ പ്രതിയായ ചെന്താമര വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി രംഗത്ത്. തന്റെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ച ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ചെന്താമര പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ വിചാരണക്ക് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയപ്പോഴായിരുന്നു ചെന്താമരയുടെ കൊലവിളി.
ചെന്താമര പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് ജാമ്യം നേരത്തേ എതിര്ത്തിരുന്നത്. ഇത് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ജനുവരി 27നായിരുന്നു പോത്തുണ്ടിയില് നാടിനെ നടുക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം. അയല്വാസി കൂടിയായ സുധാകരന്, അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെയായിരുന്നു ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2019ല് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ ചെന്താമര കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നിരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോകാന് കാരണം അയല്വാസികളായ സജിതയും പുഷ്പയുമാണെന്നായിരുന്നു ചെന്താമരയുടെ വിശ്വാസം.