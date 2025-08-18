Connect with us

ചരടുപൊട്ടിയ മനസ്സുകൾ

യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ പുതുതലമുറ രാസലഹരികൾ ഇന്ന്​ നഗരങ്ങളിലെ ‘നൈറ്റ് ലൈഫു’ കളിലും ക്ലബ് സംസ്കാരത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്​.

‘എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ്​ പിടിയിൽ’, “മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിയ സംഘം അറസ്റ്റിൽ’ തുടങ്ങിയ വാർത്തകളില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. മുൻകാലങ്ങ​ളിൽ പുകവലിയും മദ്യപാനവുമായിരുന്നു പൊതുവിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്​ കാരണമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന്​ പലതരത്തിലുള്ള ലഹരിവസ്​തുക്കളാണ്​ സമൂഹത്തിന്​ ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സൈസ്​ വകുപ്പും പോലീസും നടത്തുന്ന പരിശോധനകളിൽ പിടികൂടപ്പെടുന്നത്​ വലിയ ശതമാനവും എം ഡി എം എ, എല്‍ എസ് ഡി തുടങ്ങിയ മാരകമായ രാസലഹരി വസ്​തുക്കളാണ്​.

കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ലഹരിവസ്തുക്കളാണ് ഓരോ ദിവസവും അധികൃതർ പിടികൂടുന്നത്​. പിടികൂടാതെ പോകുന്നവയുടെ കണക്കുകൾകൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ ഇത് ഇരട്ടിയിലധികമാകാനാണ്​ സാധ്യത. വൻനഗരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ മാത്രമല്ല, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം ലഹരികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്​ എന്നാണ്​ വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്​.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പുതിയരീതിയിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്​ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്​. ഈ ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ, എം ഡി എം എ (3, 4- Methylenedioxymetham phetamine) പോലുള്ള പുതുതലമുറ രാസലഹരികൾ ഇന്ന്​ നഗരങ്ങളിലെ ‘നൈറ്റ് ലൈഫു’ കളിലും ക്ലബ് സംസ്കാരത്തിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ അവരുടെ ഉല്ലാസകരമായ സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമായി ഇത്തരം ലഹരികളെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശാരീരിക – മാനസികാരോഗ്യ- സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ ഭരണാധികാരികളോ സമൂഹമോ വേണ്ട രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത്​ ഖേദകരം മാത്രമല്ല അപകടകരവുമാണ്​.

അതിമാരകം രാസലഹരികൾ

ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയവയാണ്​ പുതുതലമുറ ലഹരിവസ്തുക്കൾ. ലഹരിയുപയോഗത്തിലൂടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ സെറോടോണിൻ, ഡോപാമൈൻ, നോർപിനെഫ്രിൻ തുടങ്ങിയ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം വർധിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തികളിൽ താത്കാലികമായ ഉയർന്ന ആനന്ദം, വൈകാരികമായ ഊഷ്മളത തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്​ ഇവക്ക് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രിയമേറിയിരിക്കുന്നത്​. ന്യൂജന്‍ ലഹരികള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും രാസലഹരികള്‍ അകത്തു ചെന്നാല്‍ രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുക, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, ശ്വാസഗതി വർധിക്കുക, ശരീരോഷ്മാവ് വർധിക്കുക, അമിതമായ വിയർപ്പ്​ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതേതുടർന്ന്​ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകള്‍ പൊട്ടി രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാനും ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാകാനും അപസ്മാരമുണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. വൃക്കകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തകരാറിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മരണംവരെ സംഭവിക്കാം.

അതേസമയം, ഇത്തരം രാസലഹരികളുടെ ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ സങ്കീർണതകളും​ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്​.

രാസലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്​ ഇല്ലാത്ത ശബ്​ദങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുക തുടങ്ങിയ ‘സെക്കഡലിക്​’ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്​. ഇതിന്​ പുറമെ ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്​.

വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും

എം ഡി എം എ പോലുള്ള രാസലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താത്കാലികമായി ലഭിക്കുന്ന ആഹ്ലാദകരമായ അനുഭവം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന്​ ശേഷം ഇല്ലാതാവുകയും തുടർന്ന്​ വിഷാദം, ഉത്​കണ്ഠ, അമിതകോപം എന്നീ വികാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നതായി പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. രാസലഹരികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മസ്തിഷ്കത്തിൽ ‘സെറടോണി’ന്റെ അളവ്​ ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നതിനാലാണ്​ ഉപയോഗിച്ച വ്യക്​തിയുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ അവസ്ഥ താറുമാറാകുന്നത്. ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ മറികടക്കാൻ വീണ്ടും രാസലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇവയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചികിത്സ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്​ നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

മനോരോഗങ്ങളും ഭ്രമാത്മകതകളും

മാനസികരോഗ സാധ്യതയുള്ളവരിലും മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഇത്തരം രാസലഹരികൾ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങളായി പുറത്തുവരികയും ചെയ്യാറുണ്ട്​. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ലഹരിക്കടിമകളാകുന്നവർ ഭ്രമാത്മകത (Hallucinations), മിഥ്യാധാരണകൾ (Delusions) എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇത്​ രൂക്ഷമാകുന്ന പക്ഷം ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യാറുണ്ട്​.

ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യം

ദീർഘകാലം അമിതമായി ഇത്തരം രാസലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഓർമക്കുറവ്​, ശ്രദ്ധക്കുറവ്​, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്​ കുറവ്​ എന്നിവമൂലം വിദ്യാർഥികളിൽ പഠനത്തെയും മറ്റുള്ളവരിൽ തൊഴിലിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പഠനം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളും യുവ പ്രൊഫഷണലുകളും സാമൂഹിക സമ്മർദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും ഇത്തരം ലഹരികൾ തേടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്​.

ആസക്തിയും ആശ്രിതത്വവും

പുതിയതരം ലഹരിവസ്തുക്കൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആസക്തിയിലേക്കും മാനസിക ആശ്രയത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്നാണ്​ പഠനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ലഹരിവസ്​തുക്കളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അത്​ വ്യക്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമങ്ങളെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വീടുകളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നവർ വീണ്ടും ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക്​ തന്നെ എത്തിപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം സൈക്കോസിസ്​ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ മാനസികരോഗങ്ങളിലേക്ക്​ നയിക്കാനിടയുള്ള അവസ്ഥയാണ്​.

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ശരീരത്തിലെ വേദനകൾ അറിയാതിരിക്കുക, ചുറ്റുപാടുകളോടുള്ള പ്രതികരണം മന്ദീഭവിക്കുക, സമയബോധം നഷ്ടമാവുക, ശരീര ചലനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുക, സംശയരോഗം, പാനിക്​ അറ്റാക്ക്​, വിഭ്രാന്തി എന്നിവയും അനുഭവപ്പെടാം. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്നവരിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും വലിയതോതിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്​.

ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ലഹരിയുപയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവ തലച്ചോറിലെ നാഡികളെ തളർത്തുകയും ഉറക്കക്കുറവ്, അപസ്മാരം, വിശപ്പ്​ കുറവ്​ എന്നിവയും ദീർഘകാലം അമിത അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം, പക്ഷാഘാതം, കരൾ-വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാവുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്​.

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തോത്​ വർധിപ്പിക്കുന്നതായി ഇതുസംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​. ലഹരി ഉപയോഗം വഴി സ്വബോധം നഷ്ടമാകുന്നവർ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരിമരുന്നുകൾ ലഭിക്കാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ‘വിത്​ഡ്രോവൽ സിൻഡ്രോം’ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിഭ്രാന്തിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്​ കാരണമാകാറുണ്ട്​. ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ലഹരിയുപയോഗത്തിനായി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന്​ വേണ്ടി മോഷണവും പിടിച്ചുപറിയും നടത്തുന്നവരുണ്ട്. നിരവധി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ലഹരിയു​പയോഗം കാരണമാകുന്നു എന്നത്​ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്​.

യുവതലമുറയെ രക്ഷിക്കാം

ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന്​ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്​ എന്നുമാത്രമല്ല ചികിത്സ, തുടർച്ചയായ കൗൺസലിംഗ്​ എന്നിവയും ആവശ്യമായി വരും എന്നതാണ്​. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലഹരിയുപയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശാരീരിക – മാനസിക – സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും കുറിച്ച്​ സ്​കൂൾ തലങ്ങൾ മുതൽ കലാലയങ്ങൾ വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും കലാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ വിദ്യാർഥി സംഘടകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നേതൃത്വം ​നൽകുകയും വേണം

.സർക്കാർ തലത്തിൽ ലഹരിയുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യം – സിനിമ – സീരിയൽ തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വ്യാപകമായ ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ലഹരിവിമുക്​ത ചികിത്സയിൽ അടുത്തകാലത്ത്​ വലിയതോതിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളാണ്​ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വ്യക്​തി ലഹരിക്ക്​ അടിമപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന്​ ഈ രംഗത്ത്​ വിദഗ്​ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയാണ്​ വേണ്ടത്​. അശാസ്​ത്രീയ ചികിത്സകളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പിറകെ പോകുന്നത്​ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കാൻ മാത്ര​മേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു.

( ലേഖകൻ ചേതന സെന്റർ ഫോർ ന്യൂറോ സൈക്യാട്രി ഡയറക്ടറാണ് )
