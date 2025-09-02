Kerala
കൈക്കൂലി: ഗ്രേഡ് എസ് ഐ വിജിലന്സ് പിടിയില്
കൊച്ചി മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ. ഗോപകുമാറിനെയാണ് വിജിലന്സ് പിടികൂടിയത്.
ബെംഗളുരുവില് കോളജില് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ തര്ക്കം; മലയാളി വിദ്യാര്ഥിക്കും സുഹൃത്തിനും കുത്തേറ്റു
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഐ എസ് എല് സുഗമമായി നടത്താന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം: എ ഐ എഫ് എഫിന് നിര്ദേശം നല്കി സുപ്രീം കോടതി
ഡല്ഹി കലാപ ഗൂഢാലോചനക്കേസ്: ജയില്വാസവും വിചാരണയും വൈകുന്നത് ജാമ്യത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ലെന്ന് കോടതി
എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് യുവതിയുടെ മരണം: ആണ്സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്
