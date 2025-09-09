Connect with us

National

ഹിമാചലില്‍ രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി

മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ നേര്‍ ചൗക്കിലുള്ള ശ്രീ ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി, ചമ്പ ജില്ലയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് എന്നിവക്കെതിരെയാണ് ഇന്ന് ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായത്.

Published

Sep 09, 2025 5:37 pm |

Last Updated

Sep 09, 2025 5:37 pm

സിംല | ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി. മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ നേര്‍ ചൗക്കിലുള്ള ശ്രീ ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി, ചമ്പ ജില്ലയിലെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് എന്നിവക്കെതിരെയാണ് ഇന്ന് ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായത്.

നാല് ആര്‍ ഡി എക്‌സ് 800-സിലിക്കണ്‍ ബേസ് ഫ്യൂസുകള്‍ ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ ഇ മെയില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ക്ക് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.

ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശമാകെ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ആശുപത്രികള്‍ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ബോംബ്-ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡുകള്‍ പരിശോധന നടത്തി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

National

സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Gulf

ഖത്തറിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം; ദോഹയിൽ പത്തിടത്ത് സ്ഫോടനം; ഹമാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം

Kerala

ആറന്മുള വള്ളംകളിക്കായി സത്രക്കടവില്‍ സ്ഥിരം പവലിയന്‍ നിര്‍മിക്കും: മന്ത്രി

International

ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം: മുൻ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു, ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Gulf

20 ദിവസത്തെ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് അടുത്ത വർഷം പ്രാബല്യത്തിൽ

National

നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം; ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി എംബസി