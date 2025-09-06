National
മുംബൈയിൽ സ്ഫോടന ഭീഷണി: ബീഹാർ സ്വദേശിയായ 50കാരൻ നോയിഡയിൽ പിടിയിൽ
മുംബൈ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. “ഹ്യൂമൻ ബോംബുകൾ” സ്ഥാപിച്ച 34 വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലുണ്ടെന്നും സ്ഫോടനങ്ങളാൽ നഗരം ഇളകിമറിയും എന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം.
മുംബൈ | അനന്ത് ചതുർദശി ദിനത്തിൽ മുംബൈയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്തുമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അയച്ച 50 വയസ്സുകാരനെ മുംബൈ പോലീസ് നോയിഡയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി താമസിക്കുന്ന അശ്വിൻ കുമാർ സുപ്ര എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ബിഹാർ സ്വദേശിയാണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഇയാളെ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
മുംബൈ പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെത്തുടർന്ന് നോയിഡ പോലീസ് മേധാവി ലക്ഷ്മി സിംഗ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും പ്രതിയെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. സെക്ടർ 113 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അശ്വിനെ സ്വാറ്റ് (SWAT) ടീമാണ് പിടികൂടിയത്. ഭീഷണി സന്ദേശം അയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും സിം കാർഡും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
മുംബൈ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. “ഹ്യൂമൻ ബോംബുകൾ” സ്ഥാപിച്ച 34 വാഹനങ്ങൾ നഗരത്തിലുണ്ടെന്നും സ്ഫോടനങ്ങളാൽ നഗരം ഇളകിമറിയും എന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം. ലഷ്കർ-ഇ-ജിഹാദി എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സന്ദേശമയച്ചയാൾ, 14 പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതായും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 400 കിലോ ആർഡിഎക്സ് (RDX) ഉപയോഗിച്ച് സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നും ഇത് ഒരു കോടി ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഭീഷണിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും, നഗരം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമഞ്ജന ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന മുംബൈയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തുമെന്നതിനാൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കുകയും പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കിംവദന്തികളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഘോഷയാത്രകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ 21,000-ൽ അധികം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി, ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും റൂട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നിർമിത ബുദ്ധി (AI) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി മുംബൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിരവധി വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം, കൽവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബോംബ് വെച്ചെന്ന് വ്യാജ സന്ദേശം നൽകിയ 43 വയസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് വ്യാജമായിരുന്നു. ജനുവരിയിൽ അഫ്സൽ ഗാങ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു സംഘം നിരവധി സ്കൂളുകളിലേക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ അയച്ചിരുന്നു. ഇതും വ്യാജമായിരുന്നു.