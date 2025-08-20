Connect with us

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ജീവനക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു

മാളവ്യ നഗറിലെ എസ്‌കെവി സ്‌കൂള്‍, പ്രസാദ് നഗറിലെ ആന്ധ്ര സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇ-മെയില്‍ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്

Published

Aug 20, 2025 10:14 am |

Last Updated

Aug 20, 2025 10:14 am

ന്യൂഡല്‍ഹി |  രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി. മാളവ്യ നഗറിലെ എസ്‌കെവി സ്‌കൂള്‍, പ്രസാദ് നഗറിലെ ആന്ധ്ര സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇ-മെയില്‍ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. സ്ഥലത്ത് പോലീസിന്റെയും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ചയും ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളില്‍ ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസിന് പിന്നില്‍ ടോറസ് ഇടിച്ച് അപകടം; 20 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Ongoing News

മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന പിതാവ് മരിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ജീവനക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയ്ക്കുനേരെ ആക്രമണം; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

National

മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ഇന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയെന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍; വ്യാജമെന്ന് ബിഎംസി

Kerala

ഓണ സദ്യമായി കുടുംബശ്രീയും; വിഭവങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം