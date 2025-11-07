International
റഷ്യയില് കാണാതായ ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ഥിയുടെ മൃതദേഹം അണക്കെട്ടില് കണ്ടെത്തി
19 ദിവസം മുന്പ് കാണാതായ രാജസ്ഥാന് സ്വദേശി അജിത് സിങ് ചൗധരിയെയാണു മരിച്ച നിലയില് കണ്ടത്
മോസ്കോ | ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിയെ റഷ്യയിലെ അണക്കെട്ടില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. 19 ദിവസം മുന്പ് കാണാതായ അജിത് സിങ് ചൗധരിയെയാണ് റഷ്യയിലെ ഉഫ സിറ്റിയില് വൈറ്റ് നദിയോട് ചേര്ന്നുള്ള അണക്കെട്ടില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
രാജസ്ഥാനിലെ അല്വാറിനടുത്ത് ലക്ഷ്മണ്ഗഡിലെ കുഫുന്വാര സ്വദേശിയാണ് അജിത് സിങ്. റഷ്യയിലെ ഉഫ സിറ്റിയിലെ ബഷ്കിര് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കല് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൂന്നാം വര്ഷ മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിയായിരുന്നു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വിവരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബര് 19 നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത്. വാര്ഡന്റെ പക്കല് നിന്ന് പാല് വാങ്ങി വരാമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ യുവാവ് പിന്നീട് മടങ്ങിവന്നില്ലെന്നാണ് മൊഴി. അജിതിന്റെ മൃതദേഹം സുഹൃത്തുക്കള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും. ഉഫയില് വൈറ്റ് നദീതീരത്ത് അജിതിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ജാക്കറ്റും മൊബൈല് ഫോണും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അജിത് പഠിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കല് കോളേജിനടുത്താണ് വൈറ്റ് നദി. കാണാതാവുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂര് മുന്പ് അജിത് അമ്മയോടും സഹോദരിയോടും വീഡിയോ കോളില് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസം നാട്ടില് വരാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണെന്നും ഈ സമയത്താണ് അജിതിനെ കാണാതായതെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു.