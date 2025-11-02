Editors Pick
ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ സ്തനാർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു; സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുമായി പുതിയ പഠനം
ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിനും, ആർത്തവം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും, മുഖക്കുരു, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങൾക്കും ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ. സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗർഭനിരോധന ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ സ്തനാർബുദ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓങ്കോളജി (JAMA Oncology)യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രൊജസ്റ്റിൻ മാത്രമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിന്തറ്റിക് പ്രൊജസ്റ്റിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവരിൽ സ്തനാർബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്വീഡനിലെ 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇവയ്ക്ക് സ്തനാർബുദ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
ആപേക്ഷികമായി ഇതിന്റെ അളവ് വലുതല്ലെങ്കിലും, ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ജനസംഖ്യാപരമായ ഇതിന്റെ സ്വാധീനം നിസ്സാരമല്ലെന്ന് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുലേഷന് (ഡെസോഗെസ്ട്രൽ) ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തൽ പുതിയതും മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതുമാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്തനാർബുദ സാധ്യത 24% കൂടുതലാണെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിവിധ ഫോർമുലേഷനുകളിൽ അപകടസാധ്യത വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രൊജസ്റ്റിൻ മാത്രമുള്ള ഗുളികകൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ-പ്രൊജസ്റ്റിൻ ഗുളികകളെക്കാൾ അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഡെസോഗെസ്ട്രൽ (Desogestrel) എന്ന സിന്തറ്റിക് പ്രൊജസ്റ്റിൻ അടങ്ങിയ ഗുളികകൾക്ക് (ഒറ്റയ്ക്കോ സംയോജിപ്പിച്ചോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ) മറ്റ് ഫോർമുലേഷനുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത കാണിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഇതൊരു നിരീക്ഷണ പഠനം (Observational Study) ആയതിനാൽ, ഇത് കാരണമാണ് രോഗം വരുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾക്ക് സ്തനാർബുദവുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗർഭധാരണം തടയുന്നതുൾപ്പെടെ ഈ മരുന്നുകളുടെ ഗുണങ്ങളും, അണ്ഡാശയ-ഗർഭാശയ അർബുദങ്ങൾക്കെതിരെ നൽകുന്ന സംരക്ഷണവും കണക്കിലെടുത്തുവേണം പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളെ കാണാനെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട്.
കുടുംബ ചരിത്രം, ജനിതക ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്തനാർബുദത്തിനുള്ള മറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പുതിയ പഠനം ഡെസോഗെസ്ട്രൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പതിവായുള്ള സ്തനാരോഗ്യ സ്ക്രീനിംഗും സ്വയം പരിശോധനയും തുടരണമെന്നും ഗവേഷകർ നിർദേശിക്കുന്നു.