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സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി; ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉള്ളടക്ക ശുപാർശകളെയും ഹർജിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനാപരമായ മുൻകരുതലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി (Public Interest Litigation) ഫയൽ ചെയ്തു. അഡ്വക്കേറ്റ് വിശാൽ തിവാരിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഈ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. നിലവിലുള്ള നിയമസംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ അതിവേഗ പ്രതിഭാസങ്ങളോട് ഒപ്പമെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തിരുത്തപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റ് സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി എന്ന തരത്തിൽ അടുത്തിടെ പ്രചരിച്ച വ്യാജ വാർത്തകൾ ഹർജിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 നവംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ത്യാഗരാജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ലണ്ടനിലെ പരിപാടിയെന്ന പേരിൽ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം സംഘടിതമായ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസത്തെ തകർക്കുമെന്നും നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന പരിമിതിയുണ്ടെന്നും ഹർജി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉള്ളടക്ക ശുപാർശകളെയും (Algorithm driven recommendation) ഹർജിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി വിവാദമായ ₹370 ബിരിയാണി സംഭവം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ, ഇത്തരം വിവാദപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്ത്രീവിരുദ്ധവും അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്തതുമായ ചർച്ചകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ഹർജി വാദിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അവരുടേതായ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റർ രൺവീർ അല്ലാബാദിയ, ഇന്ത്യാസ് ഗോട്ട് ലേറ്റന്റ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരുമാണ് ഇത്തരം അനിയന്ത്രിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരകളെന്നും സൈബർ ബുള്ളിയിംഗ് (Cyberbullying), സ്ക്രീൻ ടൈം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ, ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്. ഇത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 15 3, 21, 21 എ, 39 ഇ, 39 എഫ് എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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Content Highlights:
A Public Interest Litigation has been filed in the Supreme Court of India by Advocate Vishal Tiwari seeking the constitution of an independent judicial commission for social media regulation. The petition highlights the dangers of algorithm-driven misinformation, harmful content, and unregulated access of children to digital platforms. It emphasizes the need for constitutional safeguards to ensure platform accountability and protect child welfare without imposing censorship.