മെഡിക്കല് കോളജ് ഡോക്ടര്മാര് സമരത്തിലേക്ക്; നവംബര് 13ന് സമ്പൂര്ണ്ണ പണിമുടക്ക്
അത്യാഹിത സേവനങ്ങള് ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും ഡോക്ടര്മാര് വിട്ടുനില്ക്കും.
തിരുവനന്തപുരം|ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളജ് ഡോക്ടര്മാര് സമരത്തിലേക്ക്. നവംബര് 13ന് സമ്പൂര്ണ്ണ പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളജ് ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടനയായ കെ ജി എം സി ടി എ അറിയിച്ചു. അത്യാഹിത സേവനങ്ങള് ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും ഡോക്ടര്മാര് വിട്ടുനില്ക്കും. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്തിട്ടും സര്ക്കാര് ചര്ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ല. സമാധാനപരമായി സമരമാര്ഗങ്ങള് സ്വീകരിച്ചിട്ടും സര്ക്കാര് അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
ജനാധിപത്യ മര്യാദകള് ലംഘിച്ച് അവഹേളനപരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മെഡിക്കല് കോളജ് ഡോക്ടര്മാരോടും പൊതുജനങ്ങളോടുമുള്ള വെല്ലുവിളി ആയാണ് കാണുന്നതെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തില് രോഗികള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയാണ് സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോയത്. എന്നാല് സര്ക്കാര് മുഖം തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒ.പി. ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്ക് കടക്കാന് നിര്ബന്ധിതരായതാണെന്നും കെ.ജി.എം.സി.ടി.എ പറയുന്നു. ഈ സമരം മൂലം പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സര്ക്കാരിനായിരിക്കുമെന്നും സംഘടന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.