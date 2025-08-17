Connect with us

ബി ജെ പി എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് കൊണ്ട്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ബിഹാറിൽ 'വോട്ടർ അധികാർ' യാത്രക്ക് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം

Aug 17, 2025 5:41 pm |

Aug 17, 2025 5:41 pm

ന്യൂഡൽഹി | ബി ജെ പി എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിക്കുന്നത് അതിശയമാണെന്നും കള്ളവോട്ട് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ജയിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നിനും മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ.

മോദിയും എൻ ഡി എയും ചേർന്ന് ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ച് ചില സമ്പന്നർക്ക് നൽകുന്നു. ബിഹാറിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ട് മോഷണം നടക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് മോഷണം നടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലായി.

ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ സർവേയിലും ഇന്ത്യ സഖ്യം ജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിയും മോദിയും ജയിക്കുന്നുവെന്നത് അതിശയമാണ്. ബിഹാറിൽ എസ്‌ ഐ ആർ നടത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

 

